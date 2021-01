"Bridgerton è la più grande serie di sempre". L'annuncio di Netflix (Di venerdì 29 gennaio 2021) È diventata la serie più vista nella storia di Netflix. Si tratta di Bridgerton che, con 82 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione ha battuto ogni record. Visto il successo la scorsa settimana la piattaforma ha annunciato che ci sarà una seconda stagione. Superando anche Lupin, che ha registrato 70 milioni di telespettatori, la serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ha appassionato il pubblico con le vicende ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Protagonista della prima stagione è Daphne Bridgerton (interpretata da Phoebe Dynevor) che, al debutto nell’alta società, incontrerà il duca di Hastings (a cui presta il volto Regé-Jean Page), Simon, scapolo ambito e amico di suo fratello ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) È diventata lapiù vista nella storia di. Si tratta diche, con 82 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione ha battuto ogni record. Visto il successo la scorsa settimana la piattaforma ha annunciato che ci sarà una seconda stagione. Superando anche Lupin, che ha registrato 70 milioni di telespettatori, lacreata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ha appassionato il pubblico con le vicende ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Protagonista della prima stagione è Daphne(interpretata da Phoebe Dynevor) che, al debutto nell’alta società, incontrerà il duca di Hastings (a cui presta il volto Regé-Jean Page), Simon, scapolo ambito e amico di suo fratello ...

NetflixIT : Un po' di dati ottenuti da Bridgerton: - la serie più vista su Netflix nelle prime 4 settimane, da più di 82 milion… - HuffPostItalia : 'Bridgerton è la più grande serie di sempre'. L'annuncio di Netflix - federicomyangel : RT @pondgitsune: Come cavolo ha fatto Bridgerton a diventare la serie più vista su Netflix in assoluto???????? Cioè non riesco a spiegarmel… - WONDERVJENNIE : solo a me la storia tra daphne e simon ha annoiato tantissimo? erano molto più interessanti le storie degli altri personaggi. #Bridgerton - poopeyxsg : mio nipote è arrivato nel momento più bello della quarta puntata di Bridgerton rovinando tutta l'atmosfera -