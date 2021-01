Briatore | venduto all’asta il suo maxi-yacht | cifra shock e nuovo proprietario

Leggi su leggilo

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha detto addio al suoForce Blue confiscato per evasione fiscale nel 2010. Ecco chi è si è ha comprato il bellissimo natante e quanto ha dovuto pagare per aggiudicarselo. Flavioha detto addio al suoForce Blue,ieri, dopo la confisca per evasione fiscale avvenuta nel 2010. Non L'articolo proviene da Leggilo.org.