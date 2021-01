“Breeze” è il nuovo singolo del violinista Federico Mecozzi!

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ‘’ (Warner Music Italy) è ildele compositoreMecozzi, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 29 gennaio.(prodotto da Cristian Bonato) è un brano dall’andamento incalzante e leggero. «Penso – spiega l’artista –a quella brezza leggera che ci solleva e ci trasporta in giro per il mondo, collegando e mescolando tutto e tutti. È l’esperienza del viaggio, dell’incontro, della scoperta che oggi ci mancano tremendamente, nel grande come nel piccolo. Paesaggi, città, persone, colori, suoni, odori nuovi che ci avvolgono e ci cambiano, abbattendo abitudini e pregiudizi, ispirando nuovi orizzonti nella nostra immaginazione. L’augurio è che tutto questo possa ritornare presto». Il videoclip del brano è stato girato da ...

