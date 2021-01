Boscaglia: “Accardi out, tutto su Marconi e Almici. Mercato? Non so cosa possa accadere, Saraniti…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Manca sempre meno a Potenza-Palermo.Si affronteranno sabato 30 gennaio allo Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Palermo, nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 12:30. I rosanero, reduci dal deludente pari interno maturato contro il Teramo, scenderanno in campo con l'obiettivo di replicare la buona prova offerta contro gli uomini di Ezio Capuano nel girone di andata: battuti al "Renzo Barbera" grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. Un impegno, quello in programma tra poco più di quarantotto ore, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia. "De Rose? Si è integrato molto bene, è un giocatore che sa quello che deve fare e domani sarà a disposizione, ci sono possibilità concrete che giochi. Infortunati? Non abbiamo recuperato nessuno: Marconi e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Manca sempre meno a Potenza-Palermo.Si affronteranno sabato 30 gennaio allo Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Palermo, nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 12:30. I rosanero, reduci dal deludente pari interno maturato contro il Teramo, scenderanno in campo con l'obiettivo di replicare la buona prova offerta contro gli uomini di Ezio Capuano nel girone di andata: battuti al "Renzo Barbera" grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. Un impegno, quello in programma tra poco più di quarantotto ore, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero Roberto. "De Rose? Si è integrato molto bene, è un giocatore che sa quello che deve fare e domani sarà a disposizione, ci sono possibilità concrete che giochi. Infortunati? Non abbiamo recuperato nessuno:e ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Accardi out, tutto su Marconi e Almici. Mercato? Non so cosa possa accadere, Saraniti...' - Mediagol : Boscaglia: 'Accardi out, tutto su Marconi e Almici. Mercato? Non so cosa possa accadere, Saraniti...' - ILOVEPACALCIO : #Palermo nei guai: #Accardi non parte, #Crivello in forse. #Boscaglia costretto a cambiare col #Potenza - Ilovepal… - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Boscaglia cambia ancora modulo. Il #Palermo va all’attacco. A #Potenza con il tridente, #Accardi Out” - Ilo… - WiAnselmo : #Palermo, ancora guai in difesa: a Potenza Boscaglia costretto a cambiare. Accardi out, Crivello... -