Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 30 gennaio, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Terzic senza Hazard e Zagadou, ospiti senza Finnbogason (Di venerdì 29 gennaio 2021) Diciannovesimo turno di Bundesliga che in questo sabato di fine gennaio vede il Borussia Dortmund a caccia di punti nella sfida interna contro l’Augusta. La squadra di Terzic è uscita con le ossa rotte dalla doppia sfida contro Gladbach e Leverkusen, rimediando due sonore sconfitte che la allontanano sensibilmente dalla vetta della classifica. Gialloneri che sono rimasti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 29 gennaio 2021) Diciannovesimo turno di Bundesliga che in questodi finevede ila caccia di punti nella sfida interna contro l’Augusta. La squadra diè uscita con le ossa rotte dalla doppia sfida contro Gladbach e Leverkusen, rimediando due sonore sconfitte che la allontanano sensibilmente dalla vetta della classifica. Gialloneri che sono rimasti InfoBetting: Scommesse Sportive e

danisailor7 : RT @NonConoscoVG: Ivan Perisic ha rifiutato Hertha Berlino e Borussia Dortmund per giocarsi le proprie carte all'Inter - NonConoscoVG : Ivan Perisic ha rifiutato Hertha Berlino e Borussia Dortmund per giocarsi le proprie carte all'Inter - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BorussiaDortmund-#Augsburg, #Bundesliga 2020/2021 #BVBFCA - MarcoZH11 : Perisic avrebbe rifiutato in questi giorni offerte da Herta Berlino e Borussia Dortmund - #Sport1 - VailatiSergio : RT @FootballAndDre1: Secondo i media tedeschi, #Perisic avrebbe rifiutato le offerte di Hertha Berlino e Borussia Dortmund. -