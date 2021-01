BOOM! Loredana Bertè verso il Festival di Sanremo. Slitta la serata a lei dedicata nel sabato sera di Rai 1

(Di venerdì 29 gennaio 2021)Berte? La signora del rock italiano potrebbe sbarcare aldi2021. Vi abbiamo già annunciato in anteprima l’esistenza di trattative per portare sul palco dell’Ariston Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia ed Elisa. Oggi possiamo aggiungere un altro nome, quello di, le cui partecipazioni alla kermesse canora non sono mai passate inosservate. La presenza dellaall’Ariston avrebbe alcune conseguenze sul palinsesto della prima rete della tv pubblica.sarebbe stata, infatti, protagonista di una delle trete musicali, in programma su Rai 1 proprio nei sabati immediatamente precedenti aldella Canzone Italiana (le altre due sono dedicate a Patty Pravo e ai ...

