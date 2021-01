Bonus Mobili | cos’è e a chi spetta | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021)anche ai contribuenti che fruiscono del Sismae del Super. Eccoche c’è da(Photo by Stephen Chernin/Getty Images)Il governo. tramite le risposte FAQ presenti sul sito della presidenza del Consiglio, chiarisce che ilanche ai contribuenti che accedono al Sismae per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ilconsiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto die elettrodomestici che servono per arredare un immobile in fase di ristrutturazione. Ti potrebbe interessare anche->Carmagnola, un uomo ha ...