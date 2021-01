Bonus facciate prorogato, le novità nel vademecum Enea (Di venerdì 29 gennaio 2021) Enea ha aggiornato il vademecum del Bonus facciate al 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, che è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2021. Come specificato dall’Enea, il vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda com plessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti. Bonu facciate, novità Il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha aggiornato ildelal 90% per il recupero e restauro delleesterne degli edifici esistenti, che è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2021. Come specificato dall’, ilriguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delleesterne per i quali occorre trasmettere i dati all’, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda com plessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti. BonuIl ...

