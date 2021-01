Bologna, visite mediche per Faragò: nel pomeriggio la firma sul contratto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Paolo Pancrazio Faragò si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bologna. visite mediche in corso e nel pomeriggio la firma Il momento dei saluti con il Cagliari è imminente, Paolo Faragò sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito con il Bologna e nel pomeriggio firmerà il suo contratto che lo legherà agli emiliani. Attesa per oggi l’ufficialità della cessione. Faragò, classe 1993, in questa stagione ha disputato otto partite in campionato per un totale di 367 minuti giocati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Paolo Pancraziosi appresta a diventare un nuovo giocatore delin corso e nellaIl momento dei saluti con il Cagliari è imminente, Paolosta svolgendo in questi minuti ledi rito con ile nelfirmerà il suoche lo legherà agli emiliani. Attesa per oggi l’ufficialità della cessione., classe 1993, in questa stagione ha disputato otto partite in campionato per un totale di 367 minuti giocati. Leggi su Calcionews24.com

