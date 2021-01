Bologna, preso Faragò: è ufficiale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bologna - Paolo Faragò è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna . Il difensore arriva dal Cagliari con la formula del prestito fino al termine della stagione, ma con diritto di riscatto in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)- Paoloè ufficialmente un nuovo calciatore del. Il difensore arriva dal Cagliari con la formula del prestito fino al termine della stagione, ma con diritto di riscatto in ...

