Bologna-Milan, rossoneri in treno verso l’Emilia: le immagini (FOTO) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative al viaggio in treno della squadra verso Bologna Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il, attrai propri profili social, ha condiviso alcunerelative al viaggio indella squadraPianeta

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - PianetaMilan : #BolognaMilan, rossoneri in treno verso l'Emilia: le immagini (#FOTO) - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ilpopu : RT @st_larochelle: Bentornati con l’edizione delle 14 di Sky Sport 24 Iniziamo subito dal Milan, Pioli ha parlato in conferenza stampa pre… - chribani : Per i bookmakers è più probabile che la Roma batta il Verona che il Milan batta il Bologna, io davvero a volte non… -