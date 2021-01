Bologna-Milan, Pioli ritrova Calhanoglu: il turco pronto per la trasferta emiliana? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan in vista della sfida di Bologna recupera uno dei suoi migliori uomini ossia Hakan Calhanoglu.I rossoneri apriranno il girone di ritorno di Serie A in casa dei felsinei, la buona notizia per mister Pioli è la guarigione dal coronavirus del turco che potrebbe rientrare tra i convocati. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Via Aldo Rossi."AC Milan comunica che Hakan Çalhano?lu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica". Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilin vista della sfida direcupera uno dei suoi migliori uomini ossia Hakan.I rossoneri apriranno il girone di ritorno di Serie A in casa dei felsinei, la buona notizia per misterè la guarigione dal coronavirus delche potrebbe rientrare tra i convocati. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Via Aldo Rossi."ACcomunica che Hakan Çalhano?lu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica".

