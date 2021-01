Bologna-Milan, Pioli: “Ibra determinato come sempre. Non è razzista” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bologna-Milan, Pioli in conferenza stampa: “Tomori si è presentato bene. Manduzkic potrebbe essere convocato”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Bologna-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha presentato la delicata sfida del Dall’Ara, in programma alle 15 di sabato 30 gennaio. Bologna-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Una conferenza stampa che ha avuto al centro la vicenda Ibrahimovic-Lukaku: “Zlatan è determinato come sempre – ha detto Pioli, riportato da tuttomercatoweb.com – non è stato un bello spettacolo quello successo in campo . La proprietà è sempre stata in prima linea per combattere le ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021)in conferenza stampa: “Tomori si è presentato bene. Manduzkic potrebbe essere convocato”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero ha presentato la delicata sfida del Dall’Ara, in programma alle 15 di sabato 30 gennaio., la conferenza stampa di StefanoUna conferenza stampa che ha avuto al centro la vicendahimovic-Lukaku: “Zlatan è– ha detto, riportato da tuttomercatoweb.com – non è stato un bello spettacolo quello successo in campo . La proprietà èstata in prima linea per combattere le ...

