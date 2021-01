Bologna-Milan, Mihajlovic: “Vittoria con le grandi? Magari domani…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani si gioca Bologna-Milan, 20^ giornata di Serie A. Ha parlato in conferenza stampa Mihajlovic, allenatore rossoblù. Le ultime news e le sue parole. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani si gioca, 20^ giornata di Serie A. Ha parlato in conferenza stampa, allenatore rossoblù. Le ultime news e le sue parole. Pianeta

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - atmilan1899 : Verso #Bologna-#Milan, i convocati in casa rossonera: 3 importanti rientri per #Pioli, ancora in forse #Calhanoglu - Noovyis : (Milan, i convocati di Pioli per il Bologna) Playhitmusic - -