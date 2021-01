Bologna-Milan, Mihajlovic: “Occhio ai rossoneri, abbiamo una strategia. Ibrahimovic? Se fosse stato un mio calciatore…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Bologna si prepara a ricevere la capolista Milan.Bologna-Milan, Pioli: “Vietato guardarsi indietro, ritroviamo compattezza. Ibra? Non è razzista, ciò che è accaduto nel derby…”La compagine felsinea nel pomeriggio di sabato (ore 15,00) affronterà al Dall'Ara i rossoneri di Stefano Pioli reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di campionato soffermandosi anche sul personaggio Zlatan Ibrahimovic."Dobbiamo stare attenti non solo col Milan, ma con tutti. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, specie il Milan, è la squadra che fin qui ha fatto meglio di tutti. Da dopo il lockdown han fatto più punti di tutti, merita il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsi prepara a ricevere la capolista, Pioli: “Vietato guardarsi indietro, ritroviamo compattezza. Ibra? Non è razzista, ciò che è accaduto nel derby…”La compagine felsinea nel pomeriggio di sabato (ore 15,00) affronterà al Dall'Ara idi Stefano Pioli reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa, in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di campionato soffermandosi anche sul personaggio Zlatan."Dobbiamo stare attenti non solo col, ma con tutti. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, specie il, è la squadra che fin qui ha fatto meglio di tutti. Da dopo il lockdown han fatto più punti di tutti, merita il ...

