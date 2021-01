BOLOGNA-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani si torna in campo per BOLOGNA-MILAN, 20^ giornata del campionato di Serie A. Nella video News un riassunto delle parole di Pioli in conferenza stampa Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani si torna in campo per, 20^ giornata del campionato di Serie A. Nella videoun riassunto delle parole diinPianeta

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - billi_danilo : Amarcord: Domenica accadde… Il Bologna batte il Milan e vendica Liguori ?? - officialukakugk : RT @st_larochelle: Bentornati con l’edizione delle 14 di Sky Sport 24 Iniziamo subito dal Milan, Pioli ha parlato in conferenza stampa pre… -