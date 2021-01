Bologna-Milan: i convocati di Sinisa Mihajlovic per l’anticipo della ventesima giornata (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha convocato 24 giocatori per la partita casalinga contro il Milan di domani pomeriggio, valida per la ventesima giornata di Serie A, in programma sabato alle roe 15.. Ecco la lista. Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’allenatore delha convocato 24 giocatori per la partita casalinga contro ildi domani pomeriggio, valida per ladi Serie A, in programma sabato alle roe 15.. Ecco la lista. Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato SportFace.

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - Domelol96 : RT @st_larochelle: Bentornati con l’edizione delle 14 di Sky Sport 24 Iniziamo subito dal Milan, Pioli ha parlato in conferenza stampa pre… - LucaCorradini : 'Sti cazzi, delirio in curva S.Luca, cascammo giù di 2-3 file, male al ginocchio pazzesco?????? - Fprime86 : RT @SkySport: Pioli: 'Ibra non è un razzista' -