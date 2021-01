Bologna Milan, i convocati di Mihajlovic: out Medel (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Milan Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Milan. Torna Mbaye, out Medel Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro ilSinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. Torna Mbaye, outPortieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

