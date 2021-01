Bologna | Mihajlovic ritrova Ibra | “Sarebbe stato bello fosse venuto Contento che stia facendo bene al Milan”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Conferenza stampa di vigilia per Sinisa, tecnico del, che domani affronterà ilper la prima gara del girone di ritorno di Serie A. Il mister ha affrontato diversi temi partendo anche dal mercato e dalle vecchie voci che avrebbero voluto Zlatanhimovic in rossoblù., parla"Comeandata seal? Inutile parlare di quello, ha detto sì ale ha fatto", ha detto. "Sicuramentestata una cosa meravigliosa, non saremmo qui dove siamo e ci saremmo divertiti tutti di più. Ma...

Mihajlovic su Barrow prima punta "Barrow deve lavorare, uno non diventa prima punta da mattina a sera. Sicuramente migliorerà, come movimenti e nella protezione del pallone. Biso ...“Sicuramente sarebbe stata una cosa meravigliosa, non saremmo qui dove siamo e ci saremmo divertiti tutti di più”. La prima domanda della conferenza di vigilia della sfida col Milan non poteva che ess ...