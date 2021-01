Bollettino Coronavirus del 29 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In data 29l’incremento nazionale dei casi è +0,53% (ieri +0,57%) con 2.529.070 contagiati totali, 1.973.388 dimissioni/guarigioni (+19.879) e 87.858 deceduti (+477); 467.824 infezioni in corso (-6.793). Ricoverati con sintomi -381 (20.397); terapie intensive -18 (2.270) con 148 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 268.750 tamponi totali (ieri 275.179) di cui 145.696 molecolari (ieri 164.216) e 123.454 test rapidi (ieri 110.963) con 81.172 casi testati (ieri 96.755); 13.574 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,05% (ieri 5,22% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,72% (ieri 14,85%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.900; Emilia Romagna 1.320; Campania 1.175; Lazio 1.160; Puglia 1.069; Veneto 985; Sicilia 944; Piemonte 944. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,49%) con 34.156 tamponi totali (ieri 41.677) di cui ...