Bollette luce e gas non pagate? Ecco cosa succede e cosa fare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) A tutti può capitare, vuoi per un periodo di difficoltà economica vuoi per una dimenticanza, di non pagare ledie gas.? Si rischia immediatamente l’erogazione del servizio? No, il fornitore è tenuto a inviare un’altra comunicazione in cui viene richiesto il pagamento tempestivo di quanto dovuto ma solitamente questo non avviene in tempi brevissimi. La comunicazione arriva giorni dopo la data di scadenza della bolletta. L’utente, in questo caso, è tenuto a pagarla ma, prima che il fornitore interrompa l’erogazione del servizio, invia un secondo avviso, stavolta una raccomanda con ricevuta di ritorno in cui viene indicato l’ultimo termine per pagarla. Quanti giorni passano prima della sospensione del servizio? Il termine ultimo deve essere superiore ai 20 giorni dal ...