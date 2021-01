ItaSportPress : Boca Juniors, pensiero stupendo: gli argentini vogliono Diego Costa per far coppia con Tevez -… - sportli26181512 : Tevez si sfoga: 'Rispettate la numero 10, rappresenta Maradona!': L'attaccante-simbolo del Boca Juniors non vuole c… - MCalcioNews : Boca Juniors, l'ultima pazza idea: Diego Costa per far coppia con Tevez in attacco - junews24com : Tevez impressionato: «Una cosa mi ha colpito quando ho lasciato la Juve» - - zazoomblog : Boca Juniors Tevez si racconta: “Sono l’ultimo idolo degli Xeneizes andare in Cina fu un errore” - #Juniors #Tevez… -

Ultime Notizie dalla rete : Boca Juniors

Dalla 10 della Juventus a quella indossata adesso nel, per Carlos Tevez non è mai stato un problema relazionarsi con il passato per rendere omaggio ai più grandi. A Torino Del Piero, in Argentina Diego Armando Maradona, Carlitos s'è messo ...Commenta per primo, Tevez e compagni tornano a lavoro.Un attacco da sogno Carlitos Tevez-Diego Costa al Boca Juniors? Stando a quanto riporta Marca, quella che è al momento solo una suggestione di mercato, potrebbe diventare qualcosa di più concreto nei ...The Norwegian also told reporters that Jesse Lingard's temporary switch to West Ham United is nearing completion, along with the exit of Romero's compatriot Marcos Rojo who looks set to return to ...