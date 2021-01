Bitcoin da 32mila a 38mila dollari grazie a Musk | Twitter si scatena

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilvola in borsaal Ceo Tesla Elon, passando da, gli utentisino. I possessori della criptovaluta più diffusa e conosciuta al mondo, il, oggi si sono ritrovati con una valore di mercato aumentato improvvisamente del 15%. Appena svegli di sicuro non si sono capacitati del perché una simile impennata fosse avvenuta in poche ore, ma presto avranno saputo che il motivo è stato tanto semplice quanto incredibile. L’impennata sul mercato azionario del, passato in poco tempo da, è stata azionata dall’accostamento al nome di Elon. Sul ...

DamatoRicardo : RT @CGzibordi: uff... l'Argento è su di nuovo stamattina e Nasdaq, S&P e borse perdono, ma la storia è che dopo le 9:30 il Bitcoin è esplos… - argentofisico : RT @CGzibordi: uff... l'Argento è su di nuovo stamattina e Nasdaq, S&P e borse perdono, ma la storia è che dopo le 9:30 il Bitcoin è esplos… - CGzibordi : uff... l'Argento è su di nuovo stamattina e Nasdaq, S&P e borse perdono, ma la storia è che dopo le 9:30 il Bitcoin… -

... soprattutto, per rilanciarne il valore: daa oltre 37mila in pochi minuti. Il caso GameStop Non è la prima volta che Musk dimostra di essere un sostenitore del. La scelta è però ......di una fiammata che lo ha per poco tempo riportato a, spenta in pochi giorni). Una volatilità che divide gli esperti e che paradossalmente sembra dar ragione sia a chi ritiene chesia ...Il fondatore di Tesla ha apportato una modifica alla sua biografia di Twitter, scrivendo semplicemente #Bitcoin. In un quarto d’ora la criptovaluta sale del 15,7% ...L'endorsment del CEO di Tesla a Bitcoin attraverso Twitter provoca un'oscillazione del titolo, portandolo tra i trend topic finaziari ...