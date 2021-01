Bienno | tragica svolta nelle ricerche di Domenico Carrara | 33enne campano trovato morto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stato, il 34enne collaboratore scolastico che domenica scorsa si era allontanato da casa per una passeggiata, anche se senza attrezzatura da montagna.Per giorni del 34enne non si è trovata traccia. Fino alladi questa mattina., originario di Grottaminarda, in provincia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fino allasvolta di questa mattina. Nelle scorse ore dalla Campania erano arrivati i ... che verranno utilizzate per le prossime ricerche " aveva spiegato il sindaco diMassimo Maugeri -...L'altro ieri a Campolaro diun' altra valanga si era staccata dal monte Trabucco, a Campolaro di. Per miracolo nessuno ci è finito sotto. Diecimila metri cubi di neve hanno lambito ...Trovato senza vita il corpo di Domenico Carrara, il giovane di Grottaminarda, scomparso in Valcamonica dallo scorso 24 gennaio 2021. Era uscito per fare una passeggiata e di lui non si era saputo più ...È stato trovato morto dopo giorni di ricerca Domenico Carrara, il collaboratore scolastico di 33 anni uscito la scorsa domenica da casa per fare una ...