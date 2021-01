Biden ha ripristinato “Obamacare” e i fondi federali per le ong favorevoli all’aborto

Leggi su wired

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Con due ordini esecutivi, il presidente degli Stati Uniti Joeha rilanciato ieri l’Affordable Care Act – la riforma della sanità promulgata da Barack Obama, ed entrata nel gergo comune col nome di– e ristabilito i finanziamentialle organizzazioni non governative promotrici dell’aborto. L’ordine di ieri ha riaperto le iscrizioni alle polizze assicurative sostenute dallo stato, interrotte a novembre, dal 15 febbraio al 15 marzo. Una decisione che consentirà ai cittadini e cittadine statunitensi non assicurati di accedere alla tutela sanitaria, in un momento in cui l’epidemia di Covid-19 si sta aggravando e i vaccini non sono ancora disponibili per tutti. “Dobbiamo riparare ai danni fatti da Trump in ambito sanitario, sopratutto per quel che riguarda la salute delle donne” ha ...