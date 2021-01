Biden annuncia una task force per riunire le famiglie migranti separate da Trump (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un deciso cambio di rotta riospetto a una delle principali vergogne dell'amministrazione Trump: il presidente Biden annuncerà martedì la creazione di una task force incentrata sul ricongiungimento ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un deciso cambio di rotta riospetto a una delle principali vergogne dell'amministrazione: il presidenteannuncerà martedì la creazione di unaincentrata sul ricongiungimento ...

