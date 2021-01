Biathlon | sprint maschile Europei Duszniki Zdroj 2021 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua la settimana di prove per gli uomini a. Nella seconda giornata della tappa va in scena la10 km, valevole per glidi. Dopo la gara femminile, anche gli uomini si sfidano sulle nevi polacche nella prova su due poligoni. L’evento, previstovenerdì 29 gennaio alle ore 14, non sarà trasmesso su alcuna televisione italiana. Sportface.it seguirà la gara con aggiornamenti in tempo reale e cronaca al termine. SportFace.