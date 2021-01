Bergamo, attivo lo sportello psicologico per chi vive gli effetti della pandemia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo un mese di rodaggio, è ora pienamente operativo il progetto “PsicoAiuti Bergamo. La città in ascolto”, che si propone di sostenere i bergamaschi che affrontano la pandemia non solo in quanto emergenza sanitaria, ma anche come cambiamento delle abitudini personali e collettive con profonde conseguenze sulla vita familiare, le relazioni sociali, il lavoro. Promosso dall’Ambito di Bergamo, in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), il progetto consiste in uno sportello d’ascolto – gratuito e accessibile telefonicamente – per chiunque si trovi in una situazione difficile e non riesca a gestire i cambiamenti imposti dal Covid-19. Parallelamente verrà condotta un’indagine per approfondire ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo un mese di rodaggio, è ora pienamente operativo il progetto “PsicoAiuti. La città in ascolto”, che si propone di sostenere i bergamaschi che affrontano lanon solo in quanto emergenza sanitaria, ma anche come cambiamento delle abitudini personali e collettive con profonde conseguenze sulla vita familiare, le relazioni sociali, il lavoro. Promosso dall’Ambito di, in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune die l’Ordine degli PsicologiLombardia (OPL), il progetto consiste in unod’ascolto – gratuito e accessibile telefonicamente – per chiunque si trovi in una situazione difficile e non riesca a gestire i cambiamenti imposti dal Covid-19. Parallelamente verrà condotta un’indagine per approfondire ...

