Benno Neumair, perché ha ucciso i genitori: il movente dell’omicidio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Benno Neumair, l’unico sospettato per la scomparsa dei coniugi, è finito in manette. Della coppia si erano perse le tracce a inizio gennaio. Dopo settimane di indagini e controllo incrociati è scattato l’arresto nei confronti del giovane Neumair. Il fatto è accaduto questa notte a seguito della sua testimonianza. Il ragazzo si era sempre dichiarato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021), l’unico sospettato per la scomparsa dei coniugi, è finito in manette. Della coppia si erano perse le tracce a inizio gennaio. Dopo settimane di indagini e controllo incrociati è scattato l’arresto nei confronti del giovane. Il fatto è accaduto questa notte a seguito della sua testimonianza. Il ragazzo si era sempre dichiarato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cesarebrogi1 : Bolzano, coppia scomparsa: arrestato il figlio Benno Neumair per omicidio - LORENZOREMORINI : Coppia scomparsa, Benno Neumair in carcere: si è costituito nella notte - firefear67 : RT @perchetendenza: 'Benno Neumair': Perché è stato arrestato a Bolzano con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere per la scompar… - tempoweb : Svolta nella notte, #BennoNeumair si è costituito. Fermato il figlio della coppia scomparsa a #Bolzano #29gennaio… - infoitinterno : Coppia scomparsa, Benno Neumair in carcere: si è costituito nella notte -