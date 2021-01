SkyTG24 : Coniugi scomparsi a Bolzano, arrestato il figlio Benno Neumair - QuotidianPost : Benno Neumair arrestato: nuovi importanti indizi - chesucced : Ma se #Benno #Neumair non aveva nemmeno la laurea come caspita faceva ad insegnare nella scuola media di #Bolzano,… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Arrestato a #Bolzano Benno Neumair, sospettato dell'uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. La coppia è scompars… - SaCe86 : RT @chilhavistorai3: +++ Arrestato Benno Neumair, il figlio di Peter e Laura scomparsi dal #Bolzano il 4 gennaio. E’ accusato di omicidio v… -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Read More News Coniugi scomparsi a Bolzano, Procura ferma il figlio 29 Gennaio 2021 La procura di Bolzano ha emesso un mandato di cattura per, figlio della coppia Petere Laura ...Bolzano, coppia scomparsa: arrestato il figlio, il figlio di Laura Perselli e Peter, la coppia scomparsa la sera del 4 gennaio a Bolzano, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere Nella notte, è stato ...Benno Neumair, 30, is suspected of killing his parents, Peter Neumair and Laura Perselli, and hiding their bodies. The suspect's lawyer said he turned himself in. Sources said prosecutors had ..."Nei termini processuali previsti dall'art. 390 c.p.p. verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari" ...