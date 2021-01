Benno Neumair: arrestato l’uomo sospettato per la morte dei genitori (Di venerdì 29 gennaio 2021) Benno Neumair è stato arrestato: si sarebbe costituito questa notte. Il trentenne è sospettato per la morte dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, i due pensionati di 63 di 68 anni spariti nel nulla alcune settimane fa. Secondo la Procura Neumair, che si trova nel carcere in via Dante a Bolzano si sarebbe costituito “A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini”. l’uomo è indiziato per i reati di duplice omicidio e occultamento di cadavere Peter Neumair e Laura Perselli: la mezz’ora mancante nell’alibi di Benno C’è un buco di mezz’ora nella storia raccontata da Benno Neumair, il figlio di Peter Neumair e Laura ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021)è stato: si sarebbe costituito questa notte. Il trentenne èper ladeiPetere Laura Perselli, i due pensionati di 63 di 68 anni spariti nel nulla alcune settimane fa. Secondo la Procura, che si trova nel carcere in via Dante a Bolzano si sarebbe costituito “A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini”.è indiziato per i reati di duplice omicidio e occultamento di cadavere Petere Laura Perselli: la mezz’ora mancante nell’alibi diC’è un buco di mezz’ora nella storia raccontata da, il figlio di Petere Laura ...

SmorfiaDigitale : Benno Neumair stato arrestato per la scomparsa dei genitori. L'accusa di omicidi... - Maurizi61488550 : Guarda 'Arrestato nella notte Benno Neumair, è accusato dell'omicidio dei genitori Laura e Peter' su YouTube - bizcommunityit : Benno Neumair arrestato a Bolzano per la scomparsa dei coniugi: la news - neXtquotidiano : Benno Neumair: arrestato l’uomo sospettato per la morte dei genitori - _DAGOSPIA_ : ARRESTATO A BOLZANO BENNO NEUMAIR, SOSPETTATO DELL'UCCISIONE DEI GENITORI -