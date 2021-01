BENNO NEUMAIR ARRESTATO FIGLIO CONIUGI SCOMPARSI A BOLZANO/ Non ha confessato omicidi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In studio, come riferisce TgCom24, la conduttrice Barbara d'Urso ha spiegato che il trentenne non si sarebbe costituito nè avrebbe. (Aggiornamento di Emanuela Longo) FERMATO IL...

SkyTG24 : Coniugi scomparsi a Bolzano, arrestato il figlio Benno Neumair - terninrete : Arrestato Benno Neumair, è accusato di aver ucciso i genitori e di averne occultato i cadaveri #bennoneumair… - qn_giorno : Fisico perfetto, carattere riservato e tanti misteri: chi è Benno Neumair - GranchiTatiana : RT @chesucced: Ma se #Benno #Neumair non aveva nemmeno la laurea come caspita faceva ad insegnare nella scuola media di #Bolzano, sento puz… - crlggg : Bolzano, arrestato Benno Neumair, sospettato dell'uccisione dei genitori -

Ultime Notizie dalla rete : BENNO NEUMAIR

Svolta importante e attesa, quella avvenuta in queste ore nel caso relativo alla scomparsa dei due coniugi di Bolzano per la quale era indagato il figlio. Il corpo della coppia non è mai stato trovato. Stando a quanto scrive AltoAdige.it, il legale del trentenne, l'avvocato Angelo Polo, avrebbe commentato: 'Lo abbiamo accompagnato noi in ...BOLZANO., il figlio della coppia bolzanina scomparsa, è stato fermato su ordine della procura di Bolzano e ora si trova in carcere. Il 30enne la scorsa notte si è presentato in procura in ...A 25 giorni dalla scomparsa dei suoi genitori è stato arrestato Benno Neumair. Questa notte si è presentato spontaneamente al comando dei carabinieri di Bolzano quando i suoli legali hanno appreso che ...Benno Neumair è stato arrestato. Il figlio di Laura Perselli, 68 anni, e Peter Neumair, 63, la coppia scomparsa a Bolzano lo scorso 4 gennaio, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadav ...