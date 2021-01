Benfica, Jorge Jesus ha contratto il nuovo coronavirus. La nota del club (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime ore è arrivata una nota ufficiale del Benfica sulle condizioni di Jorge Jesus. Il club fa sapere che nonostante gli ultimi 7 test avessero dato risultato negativo, gli esami diagnostici eseguiti all’Hospital da Luz hanno rilevato un’infezione tipica causata dal nuovo coronavirus. Il test molecolare ha infine dato esito positivo. Trattandosi di un caso atipico il virus è rilevabile solo dopo pochi giorni, con progressione dell’infezione respiratoria e peggioramento del sintomi sintomi. Jorge Jesus nei prossimi giorni sarà in isolamento, con lo staff clinico del Benfica che monitora il suo stato di salute, stabile. https://twitter.com/SLBenfica/status/1354943020098072576?s=20 Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime ore è arrivata unaufficiale delsulle condizioni di. Ilfa sapere che nonostante gli ultimi 7 test avessero dato risultato negativo, gli esami diagnostici eseguiti all’Hospital da Luz hanno rilevato un’infezione tipica causata dal. Il test molecolare ha infine dato esito positivo. Trattandosi di un caso atipico il virus è rilevabile solo dopo pochi giorni, con progressione dell’infezione respiratoria e peggioramento del sintomi sintomi.nei prossimi giorni sarà in isolamento, con lo staff clinico delche monitora il suo stato di salute, stabile. https://twitter.com/SL/status/1354943020098072576?s=20 Foto: ...

