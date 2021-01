Benfica, Jorge Jesus ha contratto forma atipica del coronavirus (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Benfica fa chiarezza sulle condizioni del proprio mister Jorge Jesus. Dopo il comunicato delle scorse ore, ecco un'altra nota ufficiale dove viene spiegato quanto sta accadendo al tecnico. Il mister, nonostante diversi tamponi per il Covid-19 negavitiv pare abbiamo contratto una forma atipica del virus, inizialmente non rilevabile.Benfica: le condizioni di Jorge Jesuscaption id="attachment 1058419" align="alignnone" width="545" Jorge Jesus (getty images)/captionIl club fa sapere che nonostante gli ultimi 7 test avessero dato risultato negativo al Covid-19, gli esami diagnostici eseguiti all'Hospital da Luz hanno rilevato un'infezione tipica causata dal nuovo coronavirus. Il test ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilfa chiarezza sulle condizioni del proprio mister. Dopo il comunicato delle scorse ore, ecco un'altra nota ufficiale dove viene spiegato quanto sta accadendo al tecnico. Il mister, nonostante diversi tamponi per il Covid-19 negavitiv pare abbiamounadel virus, inizialmente non rilevabile.: le condizioni dicaption id="attachment 1058419" align="alignnone" width="545"(getty images)/captionIl club fa sapere che nonostante gli ultimi 7 test avessero dato risultato negativo al Covid-19, gli esami diagnostici eseguiti all'Hospital da Luz hanno rilevato un'infezione tipica causata dal nuovo. Il test ...

