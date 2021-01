Benevento, Depaoli inserito in lista ma non al posto di Maggio. Indizio di mercato? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’inserimento in lista di Fabio Depaoli per la sfida di domani sera contro l’Inter era scontato. In un primo momento sembrava che a lasciargli il posto dovesse essere Christian Maggio e invece il Benevento ha preferito escludere dall’elenco dei 17 over, almeno momentaneamente, l’attaccante Gabriele Moncini. Le non perfette condizioni fisiche della punta hanno indubbiamente agevolato la scelta di Filippo Inzaghi che ha preferito tenere in lista e a disposizione Maggio, nonostante nell’ultimo periodo l’ex capitano del Napoli sia finito ai margini della rosa. L’esclusione di Moncini potrebbe però essere letta anche in chiave mercato, considerando l’imminente arrivo nel Sannio del gigante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’inserimento indi Fabioper la sfida di domani sera contro l’Inter era scontato. In un primo momento sembrava che a lasciargli ildovesse essere Christiane invece ilha preferito escludere dall’elenco dei 17 over, almeno momentaneamente, l’attaccante Gabriele Moncini. Le non perfette condizioni fisiche della punta hanno indubbiamente agevolato la scelta di Filippo Inzaghi che ha preferito tenere ine a disposizione, nonostante nell’ultimo periodo l’ex capitano del Napoli sia finito ai margini della rosa. L’esclusione di Moncini potrebbe però essere letta anche in chiave, considerando l’imminente arrivo nel Sannio del gigante ...

micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato - Ufficiale l’acquisto di #Depaoli da parte del #Benevento - FcInterNewsit : Qui Benevento - Inzaghi lancia Depaoli dal 1' e resta con tre dubbi: la probabile - FcInterNewsit : Benevento, Depaoli si candida: 'Pronto per l'Inter, non vedo l'ora di dare il mio contributo' - zazoomblog : Benevento Depaoli: «Tre calciatori hanno influito nella mia scelta» - #Benevento #Depaoli: #calciatori - ottopagine : Benevento, Depaoli: 'Pronto per sfidare l'Inter' #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Depaoli Serie A, Inter - Benevento: probabili formazioni

Dall'altra parte subito in campo il neo acquisto Depaoli, dubbio in regia tra Viola e Schiattarella.

Fabio Depaoli è già conquistato dal Benevento

Dopo aver trovato poco spazio all'Atalanta, dove era arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, Fabio Depaoli ha vissuto un nuovo cambio di maglia, approdando al Benevento, sempre a titolo temporaneo dai blucerchiati. L'esterno sinistro conta di scalare presto le gerarchie di Inzaghi, ma intanto è ...

Depaoli al Benevento, è fatta: prestito con diritto di riscatto Sky Sport Il venerdì e il sabato della 20ª giornata del fantacalcio

Stasera inizia la 20ª giornata del fantacalcio con Torino-Fiorentina, mentre domani scenderanno in campo Milan, Juventus ed Inter.

Fabio Depaoli è già conquistato dal Benevento

All'Atalanta era difficile trovare spazio, far parte di un progetto ambizioso come questo è un onore: così l'esterno sinistro arrivato in prestito dalla Sampdoria.

Dall'altra parte subito in campo il neo acquisto, dubbio in regia tra Viola e Schiattarella.Dopo aver trovato poco spazio all'Atalanta, dove era arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, Fabioha vissuto un nuovo cambio di maglia, approdando al, sempre a titolo temporaneo dai blucerchiati. L'esterno sinistro conta di scalare presto le gerarchie di Inzaghi, ma intanto è ...Stasera inizia la 20ª giornata del fantacalcio con Torino-Fiorentina, mentre domani scenderanno in campo Milan, Juventus ed Inter.All'Atalanta era difficile trovare spazio, far parte di un progetto ambizioso come questo è un onore: così l'esterno sinistro arrivato in prestito dalla Sampdoria.