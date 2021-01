Benevento | 41 imprese per la bonifica dell’ex scuola Sannio Mastella | “Lavori in tempi rapidi”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 41 leche hanno risposto all’avviso pubblico per l’affidamento deididell’area che ospitava l’ex. Tra queste, già il prossimo giovedì 4 febbraio, saranno sorteggiate le 5 che parteciperanno alla procedura negoziale, vale a dire le 5che faranno l’offerta per l’aggiudicazione dei, che prevedono la demolizione delle 7 strutture in prefabbricato e il conferimento in discarica del materiale di risulta, lo smaltimento dell’amianto rinvenuto in loco, ladel sito e la rimozione della vegetazione infestante presente nell’area. “Entro la fine del mese di febbraio, sarà affidato il cantiere e, in un tempo abbastanza rapido, l’intera ...

Sono 41 le imprese che hanno risposto all'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori di bonifica dell'area che ospitava l'ex scuola Sannio. Tra queste, già il prossimo giovedì 4 febbraio, saranno so ...