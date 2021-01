Ben Affleck: l’attore ancora innamorato della sua ex moglie Jennifer Garner? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci risiamo. Ben Affleck è tornato single, dopo una storia durata quasi un anno con l’attrice cubana Ana de Armas. Una relazione che sembrava davvero intensa. Ma che alla fine ha portato i due a dirsi addio, con lei che racconta nelle varie trasmissioni televisive, e a ai giornali di gossip, i particolari più privati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci risiamo. Benè tornato single, dopo una storia durata quasi un anno con l’attrice cubana Ana de Armas. Una relazione che sembrava davvero intensa. Ma che alla fine ha portato i due a dirsi addio, con lei che racconta nelle varie trasmissioni televisive, e a ai giornali di gossip, i particolari più privati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Per molti Ben Affleck non riesce a trovare una fidanzata "vera" perchè sarebbe ancora innamorato della sua ex moglie e madre dei suoi figli.

