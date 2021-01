Ben 53 morti in Gibilterra dopo il vaccino Covid: il governo sbotta sulla correlazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Addirittura 53 morti in Gibilterra dopo la somministrazione del vaccino Covid. Il governo ha smentito categoricamente sul suo profilo Facebook le varie illazioni fatte nei giorni scorsi sul vaccino somministrato ad 11,073 cittadini che avrebbe causato la morte di alcune persone. Continuano ad esserci purtroppo voci di persone pronte a screditare l’efficacia del vaccino anti-Covid e come sempre sono i social ad essere il terreno fertile per far proliferare queste fake news. Cosa ha detto il governo sui 53 morti in Gibilterra dopo il vaccino Covid Vicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato di recente sulla ... Leggi su bufale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Addirittura 53inla somministrazione del. Ilha smentito categoricamente sul suo profilo Facebook le varie illazioni fatte nei giorni scorsi sulsomministrato ad 11,073 cittadini che avrebbe causato la morte di alcune persone. Continuano ad esserci purtroppo voci di persone pronte a screditare l’efficacia delanti-e come sempre sono i social ad essere il terreno fertile per far proliferare queste fake news. Cosa ha detto ilsui 53inilVicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato di recente...

