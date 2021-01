“Belva” il nuovo singolo di Gazzelle anticipa l’album

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Esce oggi ildi, “”, cheil suo terzo attesissimo album, dal titolo “Ok”, in uscita il 12 febbraio e disponibile pre-order. Mancano solo due settimane all’uscita delalbum “OK” (Maciste Dischi/Artist First) eha deciso di non lasciarci da soli, regalandoci “”, brano contenuto in quello che è di certo uno dei dischi più attesi del 2021. Il brano, da oggi in rotazione radiofonica, è disponibile in streaming e digitale. “”: rispetta le aspettative? Ad accompagnare l’uscita c’è anche un videoclip, scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production. È un visionario viaggio introspettivo all’interno di ...

