Belotti torna al gol dopo 7 giornate: il gallo salva il Toro contro la Fiorentina in 9 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pareggio tra Torino e Fiorentina nell’anticipo della 20a giornata di Serie A. Un 1-1 che non risolve i problemi delle due squadre, anche se la Fiorentina in 9 ha rischiato il colpaccio all’Olimpico Grande Torino. Gara scoppiettante anche nel primo tempo, chiusosi 0-0 ma con un legno per parte, palo al 29? di Vlahovic e una traversa di Zaza al 38?. Nella ripresa subito emozioni: al 49? gol di Vlahovic annullato per fuorigioco dal VAR. Al 58? Fiorentina in 10, espulso Castrovilli (rosso diretto per brutto fallo). Viola che però attaccano e trovano il vantaggio al 67? con Ribery, al primo centro stagionale. I piani di Prandelli però si complicano 5 minuti dopo, quando Milenkovic si fa espellere e lascia i suoi addirittura in 9 al 72?. Iniziano 20 min. di assalto del Torino che all’88’ trova il pareggio con ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pareggio tra Torino enell’anticipo della 20a giornata di Serie A. Un 1-1 che non risolve i problemi delle due squadre, anche se lain 9 ha rischiato il colpaccio all’Olimpico Grande Torino. Gara scoppiettante anche nel primo tempo, chiusosi 0-0 ma con un legno per parte, palo al 29? di Vlahovic e una traversa di Zaza al 38?. Nella ripresa subito emozioni: al 49? gol di Vlahovic annullato per fuorigioco dal VAR. Al 58?in 10, espulso Castrovilli (rosso diretto per brutto fallo). Viola che però attaccano e trovano il vantaggio al 67? con Ribery, al primo centro stagionale. I piani di Prandelli però si complicano 5 minuti, quando Milenkovic si fa espellere e lascia i suoi addirittura in 9 al 72?. Iniziano 20 min. di assalto del Torino che all’88’ trova il pareggio con ...

