Belen Rodriguez furibonda | “Ho le palle e la parola E le ho sempre mantenute tutte e due”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Ho lee la. E le hoe due”.è lapidaria e affida a un post su Instagram il suo sfogo. Dolcevita nero e capelli sciolti, la showgirl argentina ha scelto una citazione del film “Scarface” di Oliver Stone per mandare una frecciata. A chi? In molti sui social hanno puntato subito il dito contro Stefano De Martino, il suo ex fidanzato e padre di suo figlio Santiago. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, lee lae le hoe due “, scrive infattinella didascalia del post, citando le parole pronunciate da Al Pacino nella pellicola. Visualizza questo post su ...

...col nuovo look somiglia a Elisa Isoardi: guarda Il nuovo taglio di capelli dell'argentina ha evidenziato straordinariamente i punti in comune tra le due. Prima la sorella minore di...è ormai al quarto mese di gravidanza: aspetta un bambino dal suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Le prime conferme sono arrivate da una serie di indizi social: la showgirl ...Cecilia Rodriguez ed Elisa Isoardi sembrano separate alla nascita. Sono stati in molti a notare la somiglianza tra le due dopo il cambio di look della modella 31enne che ora in alcuni scatti condivisi ...Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, non avrebbe preso bene la presunta gravidanza della showgirl argentina. Belen, in un post di Instagram, ha scelto una ...