Belen incinta ma a Stefano dice | «Ho sempre …»

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)pare proprio che siaanche se lei, o il suo fidanzato non hanno confermato la gravidanza. Gli indizi, però, fanno pensare che sia proprio così, prima il braccialetto anti nausea al polso che si vede da una fotografia che ha postato sui social, poi una foto dove è in bella evidenza il suo profilo non lasciano dubbi. Solo tra qualche mese si potrà avere la conferma a meno che,e il suo fidanzato Antonino Spinalbanese non decidano di annunciarlo prima.scrive sui social una frase che sembra proprio indirizzata all’ex maritosui social ha scritto una frase che sembra proprio indirizzata all’ex maritoDe Martino. La bellissima showgirl argentina ha scritto così: «Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le ...