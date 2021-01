Beautiful anticipazioni: perché VINNY è tornato nelle puntate americane? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oramai, anche per il pubblico italiano di Beautiful, Vincent Walker (detto “VINNY“) è diventato un volto noto della soap. Introdotto come migliore amico di Thomas Forrester, di lui sappiamo che aveva trascorso un’infanzia agiata, come vicino di casa della famiglia dello stilista, sebbene con un padre non particolarmente affettuoso. E, quando il genitore cadde in disgrazia, Thomas non gli ha mai voltato le spalle, nonostante si fosse creata una sostanziosa “differenza di classe”. Da qui la sua inossidabile fedeltà all’amico, che ha anche ospitato nel periodo in cui il primogenito di Ridge era sparito dalla circolazione (ciò dopo che la questione dello scambio di culle era venuta fuori). Se attualmente VINNY ospita anche Zoe Buckingham, per quanto riguarda le puntate americane il ragazzo mancava da ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oramai, anche per il pubblico italiano di, Vincent Walker (detto ““) è diventato un volto noto della soap. Introdotto come migliore amico di Thomas Forrester, di lui sappiamo che aveva trascorso un’infanzia agiata, come vicino di casa della famiglia dello stilista, sebbene con un padre non particolarmente affettuoso. E, quando il genitore cadde in disgrazia, Thomas non gli ha mai voltato le spalle, nonostante si fosse creata una sostanziosa “differenza di classe”. Da qui la sua inossidabile fedeltà all’amico, che ha anche ospitato nel periodo in cui il primogenito di Ridge era sparito dalla circolazione (ciò dopo che la questione dello scambio di culle era venuta fuori). Se attualmenteospita anche Zoe Buckingham, per quanto riguarda leil ragazzo mancava da ...

