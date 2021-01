Beautiful | anticipazioni 30 gennaio | Thomas è morto? Hope sconvolta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 gennaio 2021)30è sotto shock, credendo di aver ucciso, nel tentativo di difendersi da lui! Ecco i dettagli!30: Steffy fa una confessione a Liam Liam è tornato a parlare con Steffy della app che ha scaricato per trovare l’anima gemella e il sospetto è che lui sia geloso. La Forrester ammette tutto, aggiungendo che qualcuno l’ha già contattata. Tuttavia la giovane dice anche di non sentirsi ancora pronta per trovare un altro uomo. Charlie rivela auna verità scioccantepensa di aver fatto caderein una vasca con dell’acqua, ma avrà una bruttissima sorpresa. Prima andrà a cercare Douglas, che starà giocando con un ...