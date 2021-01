Beach volley: il CEV conferma i tornei a Baden, Madrid e Izmir della Continental Cup (Di venerdì 29 gennaio 2021) La seconda fase della Continental Cup è stata confermata e sarà ospitata dalle città di Baden, Madrid e Izmir, dal 6 al 9 maggio 2021. La competizione qualificherà gli atleti vincitori alle Olimpiadi di Tokyo. Queste città, proprio lo scorso anno, avrebbero dovuto ospitare i tre eventi ma a causa dell’emergenza sanitaria furono cancellati. Continental Cup – photo credit: CEV In gara si sfideranno gli atleti di 24 Federazioni europei per gender: le 16 che hanno superato la prima fase e le prime 8 di ranking, per diritto già qualificate. Ogni torneo avrà 8 paesi in lizza per un posto nella fase finale, programmata per giugno, dal 21 al 27. La Continental Cup è una competizione importante, per moltissimi atleti simboleggia il trampolino di lancio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) La seconda faseCup è statata e sarà ospitata dalle città di, dal 6 al 9 maggio 2021. La competizione qualificherà gli atleti vincitori alle Olimpiadi di Tokyo. Queste città, proprio lo scorso anno, avrebbero dovuto ospitare i tre eventi ma a causa dell’emergenza sanitaria furono cancellati.Cup – photo credit: CEV In gara si sfideranno gli atleti di 24 Federazioni europei per gender: le 16 che hanno superato la prima fase e le prime 8 di ranking, per diritto già qualificate. Ogni torneo avrà 8 paesi in lizza per un posto nella fase finale, programmata per giugno, dal 21 al 27. LaCup è una competizione importante, per moltissimi atleti simboleggia il trampolino di lancio ...

