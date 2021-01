Bayern Monaco, Javi Martinez e Goretzka positivi al Covid-19 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Due casi di positività al Covid-19 sono emersi in casa Bayern Monaco: si tratta di Javi Martinez e Leon Goretzka. Ad annunciarlo è stato l’allenatore Hans-Dieter Flick, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hoffenheim, in programma sabato alle 15.30. I due si trovano già in isolamento fiduciario. Coperta corta, quindi, a centrocampo, per i bavaresi, visto che anche Tolisso era sulla lista degli indisponibili a causa di un infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Due casi dità al-19 sono emersi in casa: si tratta die Leon. Ad annunciarlo è stato l’allenatore Hans-Dieter Flick, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hoffenheim, in programma sabato alle 15.30. I due si trovano già in isolamento fiduciario. Coperta corta, quindi, a centrocampo, per i bavaresi, visto che anche Tolisso era sulla lista degli indisponibili a causa di un infortunio. SportFace.

