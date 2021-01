Bayern Monaco: Goretzka e Martinez positivi al Covid (Di venerdì 29 gennaio 2021) Leon Goretzka e Javi Martinez sono positivi al Coronavirus: ecco le ultime sui due calciatori del Bayern Monaco Cattive notizie in casa Bayern Monaco per Hansi Flick. Come riportato dalla BILD, Leon Goretzka e Javi Martinez sono risultati positivi al Coronavirus. I due calciatori salteranno la sfida di campionato contro l’Hoffenhein. Non destano preoccupazioni, invece, le loro condizioni in vista della gara di Champions League contro la Lazio: la gara d’andata degli ottavi è prevista per il 23 febbraio, quindi il loro recupero appare molto probabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Leone Javisonoal Coronavirus: ecco le ultime sui due calciatori delCattive notizie in casaper Hansi Flick. Come riportato dalla BILD, Leone Javisono risultatial Coronavirus. I due calciatori salteranno la sfida di campionato contro l’Hoffenhein. Non destano preoccupazioni, invece, le loro condizioni in vista della gara di Champions League contro la Lazio: la gara d’andata degli ottavi è prevista per il 23 febbraio, quindi il loro recupero appare molto probabile. Leggi su Calcionews24.com

