Bayern, Goretzka e Martinez positivi al Covid (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, alla vigilia del match di Bundesliga con l'Hoffenheim, ha affermato che i calciatori Leon Goretzka e Javi Martinez sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori sono stati messi in quarantena ma stanno bene. "È un peccato che il virus abbia colpito entrambi ma speriamo di recuperarli in fretta" - spiega Flick. In questa stagione, il 25enne Goretzka ha preso parte a 15 partite del campionato tedesco, ha segnato 2 gol e dato 2 assist. Il 32enne Javi Martinez ha giocato in 10 incontri della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco ha ottenuto 42 punti in 18 incontri ed è al primo posto nella classifica del campionato tedesco. In infermeria da ieri c'è il portiere Alexander Nübel che si è infortunato alla ...

