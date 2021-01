Basket: si muove il mercato. Trent Lockett a Treviso, Gerald Robinson andrà a Digione. Galbiati-Cremona: sì fino al 2023 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si muove in maniera piuttosto agitata il mercato della Serie A nella giornata odierna, con movimenti sia in entrata che in uscita, senza escludere rinnovi. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è venuto alla luce oggi. Per la De’ Longhi Treviso c’è un colpo interessante: il ritorno in Italia di Trent Lockett, già protagonista con la maglia dell’Aquila Basket Trento nella stagione 2015-2016. Nelle annate successive è stato visto a Siviglia, all’UNICS Kazan e all’Hapoel Gerusalemme, prima di affrontare l’avventura trevigiana. Per quanto riguarda invece Pesaro, l’avventura di Gerald Robinson in biancorosso terminerà dopo le Final Eight di Coppa Italia. Il play già alla Virtus Roma, infatti, tornerà in Francia, questa volta con la maglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Siin maniera piuttosto agitata ildella Serie A nella giornata odierna, con movimenti sia in entrata che in uscita, senza escludere rinnovi. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è venuto alla luce oggi. Per la De’ Longhic’è un colpo interessante: il ritorno in Italia di, già protagonista con la maglia dell’Aquilao nella stagione 2015-2016. Nelle annate successive è stato visto a Siviglia, all’UNICS Kazan e all’Hapoel Gerusalemme, prima di affrontare l’avventura trevigiana. Per quanto riguarda invece Pesaro, l’avventura diin biancorosso terminerà dopo le Final Eight di Coppa Italia. Il play già alla Virtus Roma, infatti, tornerà in Francia, questa volta con la maglia ...

