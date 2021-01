Basket: Reggio Emilia passa il girone in FIBA Europe Cup 2021. L’Unahotels quasi spreca, ma batte l’Egis Kormend (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grazie a un grande Brandon Taylor, autore di 26 punti, L’Unahotels Reggio Emilia vince la sfida decisiva contro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 79-88 e passano il primo girone in FIBA Europe Cup 2021. Ora il club allenato da Antimo Martino è atteso dagli ottavi di finale, che si giocheranno il 23 marzo in una bolla ancora da stabilire, che vedrà anche la disputa dei quarti per le squadre vincitrici. Bene anche Josh Bostic, con 15 punti, Tomas Kyzlink, con 13, e Filippo Baldi Rossi, con 12. Ai magiari non basta il duo Anthony Ireland-Balint Mocsan, con 22 e 21 punti rispettivamente. Eppure l’inizio di partita sembra dire tutt’altro rispetto a quello che poi diventa il suo prosieguo. Dal 6-8 emerso nei primi tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grazie a un grande Brandon Taylor, autore di 26 punti,vince la sfida decisiva contro gli ungheresi delper 79-88 eno il primoinCup. Ora il club allenato da Antimo Martino è atteso dagli ottavi di finale, che si giocheranno il 23 marzo in una bolla ancora da stabilire, che vedrà anche la disputa dei quarti per le squadre vincitrici. Bene anche Josh Bostic, con 15 punti, Tomas Kyzlink, con 13, e Filippo Baldi Rossi, con 12. Ai magiari non basta il duo Anthony Ireland-Balint Mocsan, con 22 e 21 punti rispettivamente. Eppure l’inizio di partita sembra dire tutt’altro rispetto a quello che poi diventa il suo prosieguo. Dal 6-8 emerso nei primi tre ...

